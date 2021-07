జగన్ మానసపుత్రిక కొనసాగేనా ?-హైకోర్టు తీర్పుతో టర్నింగ్- పంచాయతీకి చెక్ ఎప్పుడో ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజల వద్దకు సంక్షేమ పథకాల్ని మరింత మెరుగ్గా తీసుకెళ్లేందుకు వీలుగా గ్రామ, వార్డు సచివాలయ వ్యవస్ధను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ప్రతీ 2 వేల ఇళ్లకో సచివాలయం చొప్పున, 50 ఇళ్లకో వాలంటీర్ చొప్పున ఏర్పాటు చేశారు. అయితే వార్డు సచివాలయాలతో ఇబ్బంది లేకపోయినా, గ్రామ సచివాలయాలు మాత్రం పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్ధ ఉనికకి ముప్పుగా మారాయి. ముఖ్యంగా సర్పంచ్ లు, గ్రామకార్యదర్శుల హవా సాగే పంచాయతీల్లో సచివాలయాల రాకతో పరిస్ధితి మారిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు నిన్న ఇచ్చిన తీర్పు ఓ టర్నింగ్ పాయింటా్ ఇచ్చింది.

English summary

after high court verdict on transfer of sarpanches and village secretaries powers to VROs, the state goernment is now planning to issue another order to protect the village secretariats.