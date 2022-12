మోడీ రోడ్ మ్యాప్ ఫెయిల్ ? బలపడుతున్న పవన్-బాబు బంధం ! టీడీపీ టార్గెట్ అందుకేనా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా విపక్షాల్ని ఏకం చేస్తానన్న పవన్ కళ్యాణ్ తన వ్యూహానికే కట్టుబడుతున్నారు. వైజాగ్ టూర్ లో ప్రధాని మోడీ ఇచ్చిన రోడ్ మ్యాప్ ప్రకారం టీడీపీకి దూరంగా ఉండిపోయేందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. దీంతో మోడీ రోడ్ మ్యాప్ ఫెయిలవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతే కాదు దీని పర్యవసానంగా టీడీపీకి సన్నిహితంగా ఉండే వర్గాలు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్ధలకు టార్గెట్ అవుతున్నాయి. దీంతో ఈ వ్యవహారంలో మరిన్ని ట్విస్టులు తప్పేలా లేవు.

English summary

recent ed raids on close aides of tdp seems to be the part of bjp's big plan to detach its links with janasena party.