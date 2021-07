కృష్ణమ్మ పరవళ్లు: ప్రాజెక్టులన్నీ ఫుల్లు -జూరాల, శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్ గేట్లు ఎత్తివేత -ప్రకాశం బ్యారేజీ

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఎగువ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు, ప్రాజెక్టులన్నీ నిండుకోవడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కృష్ణా నదికి వదర హోరు కొనసాగుతోంది. మహారాష్ట్రలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఎగువన ప్రధాన జలాశయాలన్నీ దాదాపు నిండిపోయాయి. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి డ్యామ్‌ గరిష్ఠ సామర్థ్యం 129.72 టీఎంసీలకుగాను.. 98 టీఎంసీల మేర నిల్వ ఉంది. ఆల్మట్టిలోకి 4,20,000 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుండగా.. వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్టే దిగువకు వదులుతున్నారు. నారాయణపూర్‌కు 4,23,000 క్యూసెక్కులు వస్తుంటే.. 4,17,740 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శనివారం నాటికి..

English summary

The Krishna River continues to flood due to heavy rains in the upper states. With this, by Saturday, both the projects in Telangana and Andhra Pradesh were almost completely filled. Water is being discharged from Jurala Project, Srisailam Project and Nagarjuna Sagar Project. Water is being released into the sea as the flow at prakasam barrage increases.