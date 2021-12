year ender 2021: ఏపీని కుదిపేసిన డ్రగ్స్ రచ్చ.. టీడీపీ వర్సెస్ వైసీపీ; ఆంధ్రప్రదేశ్ పై దేశవ్యాప్త చర్చ

Andhra Pradesh

2021వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలను డ్రగ్స్ వ్యవహారాలు కుదిపేశాయి. జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేయడానికి ప్రతిపక్షాలకు డ్రగ్స్ ఒక ఆయుధంగా మారింది. గుజరాత్ లోని ముంద్రా పోర్టులో భారీగా హెరాయిన్ పట్టుబడడం, వాటి డెలివరీ అడ్రస్ విజయవాడ అని ఉండడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ దుమారం రేగింది. ఏకంగా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేసి మరీ ముఖ్యంగా టిడిపి నేతలు ఏపీ కేంద్రంగా డ్రగ్స్ దందా సాగుతోందని పెద్దఎత్తున విరుచుకుపడ్డారు.

In 2021, Andhra Pradesh politics was rocked by drugs smuggling row. Drugs have become a weapon for the opposition to target Jagan govt. The tremors, which began with a massive heroin seizure at the Mundra port in Gujarat, have sparked a nationwide debate.