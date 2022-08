Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌లో అధికారంలో ఉన్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్ర‌తిప‌క్ష తెలుగుదేశం పార్టీ హోరాహోరీగా త‌ల‌ప‌డుతోంది. రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో అధికారం కోసం ఈ రెండుపార్టీలు మ‌రోసారి మ‌ద‌గ‌జాల్లా త‌ల‌ప‌డ‌బోతున్నాయ‌నేది సుస్ప‌ష్టం. అటువంటి పార్టీల‌కు ఒక విష‌యంలో మాత్రం సారూప్య‌త క‌న‌ప‌డుతోంది. ముఖ్య‌మంత్రి వైఎస్ జ‌గ‌న్ కానీ, ప్ర‌తిప‌క్ష నేత చంద్ర‌బాబుకానీ త‌మ త‌మ పార్టీల్లో ఉన్న కొంద‌రు నేత‌ల వ్య‌వ‌హార‌శైలిని, ప‌నితీరును మార్చ‌లేక‌పోతున్నారు. ఈ విష‌యం ఇరు పార్టీల్లోను ఆందోళ‌న‌కు కార‌ణ‌మ‌వుతోంది.

English summary

It will be difficult to come back to power... But there is still two years time... Some leaders are commenting that why spend unnecessarily now