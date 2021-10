జగన్ బిగ్ స్కెచ్ -ప్రస్తుత మంత్రులకు జిల్లాలు, వచ్చేవారికి ఎంపీలు-పీకే సలహా మేరకే ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు పూర్తి కావొస్తున్నాయి. మరో ఏడాదిన్నర ఆగితే 2024 ఎన్నికల హడావిడి మొదలైపోవడం ఖాయం. ఆ లోపే తదుపరి ఎన్నికల కోసం వ్యూహాలు సిద్దం చేసుకోవాలని వైసీపీ అధినేత కమ్ సీఎం జగన్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుత మంత్రులకు పార్టీ బాధ్యతలు అప్పగిస్తానని ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో రాబోయే మంత్రులకు కూడా కీలక బాధ్యతలు అప్పగించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఈ అప్పగింతల కార్యక్రమం ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

andhrapradesh chief minister ys jagan have seems to be decided that his party winning responsibility in districts to be handed over to current ministers who are going to lost thier posts in december.