మోడీ బాటలోనే జగన్ సర్కార్ -అక్కడ యూపీఏ, ఇక్కడ టీడీపీ- మిగతాదంతా సేమ్ టూ సేమ్

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

గతంలో ఏదైనా ప్రభుత్వ హయాంలో ఓ తప్పిదం జరిగితే దాన్ని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలనే అంశంపై దృష్టిసారించేది. వీలు కాకపోతే తాత్కాలికంగా ఆ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు ఉన్న మార్గాలు వెతికేవి. ఇందులో తమ ప్రభుత్వ హయాంలో చేసిన మిగతా పనుల్ని తెరపైకి తెచ్చి విపక్షాల విమర్శల నుంచి ఊరట పొందేది. ఇప్పుడు కాలం మారింది. ప్రభుత్వాల తీరు మారింది. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏదైనా సమస్య ఎదురుకావడం మొదలు దాన్ని పాత ప్రభుత్వాలపైకి నెట్టేసి బయపడేందుకుప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో మోడీ సర్కార్ తో ఏపీలో జగన్ సర్కార్ పోటీపడుతోంది.

English summary

ys jaganmohan reddy led andhrapradesh government seems to be follows the foot steps of narendra modi government in centre in blaming previsous government for their mistakes.