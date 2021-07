Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కృష్ణా నదీ జలాల విషయంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కొనసాగుతోన్న వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతోంది. ఏపీ, తెలంగాణ మధ్య 66:34 నిష్పత్తిలో కృష్ణా జలాల పంపకం జరగాలన్న తాత్కాలిక ఒప్పందాన్ని పట్టించుకోబోమని, 50:50 నిష్పత్తిలో పంపకాలు జరగాల్సిందేనని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వ్యాఖ్యానించడంతో ఏపీ అధికార వైసీపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. పరస్పర దూషణలపై ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు, వైసీపీ సీనియర్ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి స్పందించారు..

AP-TS జల వివాదంలో ట్విస్ట్ -తెలంగాణ హైకోర్టులో ఏపీ రైతుల పిటిషన్ :జగన్-కేసీఆర్ జోడి, టార్గెట్ మోదీ

English summary

Jagan's government advisor Sajjala Ramakrishna Reddy made key remarks on the Krishna waters dispute between Andhra Pradesh and Telangana. Speaking to media in Visakhapatnam on Sunday, he suggested that whatever is said on the water dispute should be addressed for the solution of the problem. He said that this dispute was not between two countries but between two Telugu states. sajjala said Jagan would do what he could for the benefit of the state. he also made it clear that he would not give up a single drop of water to the AP.