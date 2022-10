ఎన్నికలు అప్పుడే.. అందరూ సిద్ధం కండి: వైఎస్ జగన్

Andhra Pradesh

మరో ఏడాదిన్నరలో ఎన్నికలకు వెళ్లబోతున్నామని, ఈ రోజు నుంచే కార్యకర్తలంతా ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పిలుపునిచ్చారు. తాడేపల్లి క్యాంప్ కార్యాలయంలో కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో ఆయన ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఆలూరు నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తలను కలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. మూడు సంవత్సరాల కాలంలో మనం చేసిన మంచి పనులన్నింటినీ ప్రజలకు వివరించి చెప్పాలని సూచించారు.

Chief Minister YS Jagan has called upon all the workers to prepare for the elections from today as they are going to go to the elections in another year and a half.