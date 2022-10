ఇప్పటినుంచే వదిలించుకుంటే మంచిది కదా!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రానున్న ఎన్నికల్లో కచ్చితంగా విజయం సాధించి రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే దృక్పథంతో ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఉన్నారు. అయితే ఆయనకు అన్నింటికన్నా ఎక్కువ తలనొప్పిగా మారిన విషయం.. ఆశావహులు. అధికారంలో ఉండటంతో ఒక్కో నియోజకవర్గం నుంచి ఇద్దరు, ముగ్గురు కూడా సీటు కోసం పోటీపడుతున్నారు. గత ఎన్నికల్లో ఎలాగూ టికెట్ దక్కలేదు.. ఈసారైనా దక్కించుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నవారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు.

English summary

Among them, Jagan is of the opinion that it is better to get rid of those who are a headache and those who are involved in anti-party activities.