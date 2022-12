జగన్ గృహసారధులు ప్లాన్ వెనుక ? యూపీ, గుజరాత్ లో బీజేపీ సక్సెస్ మంత్ర ! ఏపీలో పనిచేస్తుందా ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వచ్చే ఎన్నికల్లో మరోసారి ఘనవిజయం కోసం వ్యూహరచన చేస్తున్న వైఎస్ జగన్ తాజాగా గృహసారధుల నియామకంపై ప్రకటన చేశారు. ప్రతీ 50 ఇళ్లకు ముగ్గురు గృహసారధుల చొప్పున మొత్తం 5.2 లక్షల మందిని నియమించాలని నిర్ణయించారు. క్షేత్రస్ధాయిలో ఓటర్ల మేనేజ్ మెంట్ కోసం ఇప్పుడున్న వాలంటీర్ల వ్యవస్ధ సరిపోదని భావించడం వల్లే ఈ గృహసారధుల ప్లాన్ అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్లాన్ ను ఇప్పటికే బీజేపీ యూపీ, గుజరాత్ లో అమలు చేసి వరుస విజయాలు అందుకుంది.

English summary

ys jagan's plan to appoint 5.2 lakh gruha saradhis for management of voters is similar to bjp's panna pramukh plan which leads saffron party to victories in gujarat and up.