టీడీపీ నేతలకు జగన్ బ్రేక్-ఆ కేసులపై తగ్గిన దూకుడు- తన కేసులతోనే బిజీ

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన రెండో రోజు నుంచే టీడీపీ నేతలపై కేసుల పర్వం మొదలైపోయింది. గత టీడీపీ ప్రభుత్వంలో వైసీపీని ఎలా టార్గెట్ చేశారో అంతకు రెట్టింపు స్ధాయిలో జగన్ విపక్షాన్ని టార్గెట్ చేయడం మొదలుపెట్టేశారు. అమరావతి కేసులతో మొదలుపెడితే ఈఎస్ఐ స్కాం, హత్యలు, అవినీతి, అక్రమాల పేరుతో టీడీపీ మాజీ మంత్రుల్ని ఒక్కొక్కరిగా జైలుకు పంపడం మొదలుపెట్టేశారు. వీరిలో చాలా మందిపై అట్రాసిటీ కేసులు కూడా పెట్టారు. అయితే తాజాగా సీఎం జగన్ వివిధ కారణాలతో ఈ కేసులకు కాస్త బ్రేక్ ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది.

English summary

andhrapradesh government has given small break to tdp leaders on their arrests and cases because cm jagan is on busy with his own cases.