జగన్ బాబాయి వివేకా హత్య: ట్విస్ట్ -ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సిబ్బందితో సీబీఐ -సునీల్ యాదవ్ ఫ్యామిలీ భిన్నవాదన

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి బాబాయి, ఉమ్మడి రాష్ట్ర దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సోదరుడైన వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యకు గురైన రెండేళ్ల తర్వాతగానీ దర్యాప్తులో వేగం పుంజుకోలేదు. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన వివేకా హత్య కేసులో పలు మార్లు ఆగిన దర్యాప్తు గడిచిన నెలన్నరగా జోరందుకుంది. కీలక అనుమానితులను ఇప్పటికే అరెస్టు చేసిన సీబీఐ.. మరికొందరిని ప్రశ్నిస్తున్నది. ఆశ్చర్యకరంగా ఆ జాబితాలో వైఎస్ కుటుంబీకుడు, వైసీపీ ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి సిబ్బంది కూడా ఉండటం గమనార్హం.

English summary

The Central Bureau of Investigation (CBI), which is investigating the murder of former minister YS Vivekananda Reddy, questioned eight more suspects in connection with the case on Monday at Pulivendula guest house. Eight suspects in the case, who were questioned on Monday, included MP Avinash Reddy’s PAs Raghava Reddy, Ramana Reddy, Home Guard Naga Bhushanam, Balakrishna Reddy, Rahmathulla of Vempalli, Bandi Keshava, Malli and suspended CI Sankarayya.