వైఎస్ వివేకా హత్యకేసులో కీలక మలుపు: సీబీఐ అదనపు ఎస్పీపై కడప పోలీసులు కేసు నమోదు

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

కడప: రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా పెను సంచలనం సృష్టించిన మాజీ మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బాబాయ్ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యకేసులో వరుసగా కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటూ వస్తోన్నాయి. ఇదివరకు ఈ కేసులో కడప కేంద్ర కారాగారం సూపరింటెండెంట్ పీ వరుణ్ రెడ్డిపై బదిలీ వేటు పడింది. ఆ తరువాత ఈ కేసుకు కూడా స్థానచలనం కలిగింది. ఈ కేసు సమగ్ర దర్యాప్తు మొత్తం పులివెందుల నుంచి కడప న్యాయస్థానానికి బదిలీ అయింది.

English summary

In another twist to the investigation into the murder of former minister YS Vivekananda Reddy, Kadapa police have registered a case against an Additional Superintendent of Police rank officer of CBI for allegedly intimidating a suspect in the case.