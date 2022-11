వివేకా హత్యకేసు తెలంగాణాకు బదిలీ: తలెక్కడ పెట్టుకుంటావ్ జగన్ రెడ్డి: చంద్రబాబు, లోకేష్ టార్గెట్!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య గత ఎన్నికలకు ముందు జరిగినా ఇప్పటివరకు వైయస్ వివేకానంద రెడ్డిని ఎవరు హత్య చేశారు అన్నది తేలలేదు. అప్పటి నుండి ఆయన కుమార్తె వైఎస్ సునీతా రెడ్డి తన తండ్రిని చంపిన వారిని పట్టుకోవటం కోసం న్యాయపోరాటం చేస్తుంది. వైయస్ వివేకా హత్య కేసు మిస్టరీని ఛేదించడానికి సిబిఐ రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే సి.బి.ఐ దర్యాప్తు నేపథ్యంలో ఎదురవుతున్న బెదిరింపులతో వైయస్ వివేకా హత్య కేసును వేరే రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బదిలీ చేసినా పరవాలేదని వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత సుప్రీం కోర్టులో పిటీషన్ దాఖలు చేయగా సుప్రీంకోర్టు నేడు ఈ కేసులో సంచలన తీర్పునిచ్చింది.

English summary

Chandrababu targeted Jagan Reddy saying, "Where will you put your head" on the transfer of YS Viveka's murder case to Telangana? Lokesh also posted a shocking post on Jagan.