బ్రేకింగ్: జగన్-షర్మిలను కలిపిన వైఎస్సార్ ఘాట్ : కలిసి ప్రార్ధనల్లో-అంతా ఒక్కటిగా: కానీ...!!

Andhra Pradesh

oi-Lekhaka

అన్నా-చెల్లి ఒకే వేదిక మీదకు వచ్చారు. తండ్రి వైఎస్సార్ ఘాట్ సాక్షిగా ఇద్దరూ కలిసే వైఎస్సార్ ను నివాళి అర్పించారు. ప్రార్ధనల్లో పక్క పక్కనే ఉన్నారు. దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ కు సీఎం జగన్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాళి అర్పించారు. ఇడుపులపాయలోని తండ్రి ఘాట్ వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్ధనల్లో పాల్గొన్నారు. ముందు రోజే ఇడుపులపాయ చేరుకున్న సీఎం జగన్ వైఎస్సార్ 12వ వర్దంతి సందర్భంగా వైఎస్సార్ ఘాట్ లో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి నివాళులు అర్పించారు. కొంత కాలంగా సీఎం జగన్ - షర్మిల మధ్య ఏర్పడిన గ్యాప్ తో ఇద్దరూ ఎక్కడ కలిసిన సందర్భాలు లేవు.

#YSR :మరపురాని మహానేత YSR గారి 12వ వర్థంతి సందర్భంగా ఘననివాళులు, ప్రముఖులతో వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి (ఫొటోస్)

English summary

After a long gap AP CM YS Jagan and his sister YSRTP Chief YS Sharmila were seen at the YSR Ghat at Idupulapaya on former AP CM YS Rajasekhar Reddy's death anniversary.