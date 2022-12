YCPలోకి కొత్త వారసుడొచ్చాడు.. అధిష్టానం OK?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వారసత్వ రాజకీయాలు ఈసారి ఎన్నికలకు వద్దని, అందరూ సీనియర్లే పోటీచేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఖరాఖండిగా చెప్పేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ కొందరు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ మంత్రులు తమ వారసులను రంగంలోకి తీసుకొస్తున్నామని, తమకు బదులుగా వారే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారని, తమ కుమారులకు వచ్చే ఎన్నికల్లో సీట్లివ్వాలంటూ కోరారు. అయితే ముఖ్యమంత్రి జగన్ వాటిని నిర్ద్వంద్వంగా ఖండించారు.

English summary

Chief Minister Jagan categorically says that there should be no inheritance politics in the elections this time and all seniors should contest