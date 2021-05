చెప్పింది చేస్తున్నాం: వారి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.10 వేలు: రూ.119.87 కోట్లు: వైఎస్ జగన్

Andhra Pradesh

అమరావతి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరుసగా మూడోసారి వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా పథకాన్ని అమలు చేసింది. ఈ పథకం కింద లబ్దిదారుల అకౌంట్లలోకి నేరుగా 10 వేల రూపాయల మొత్తాన్ని జమ చేసింది. రాష్ట్రంలో 1,19,875 మత్స్యకార కుటుంబాలు ఈ పథకం కింద లబ్ది పొందాయి. వారి బ్యాంక్‌ అకౌంట్లలోకి 119.87 కోట్ల రూపాయలు జమ అయ్యాయి. ఈ ఉదయం తాడేపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.. ఈ మొత్తాన్ని లబ్దిదారుల అకౌంట్లకు బదలాయించింది.

English summary

Under YSR Matsyakara Bharosa Scheme for the third consecutive year which provides financial assistance to fishing families, Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy disbursed the amount of 119.87 at his camp office in Tadepalli and into the beneficiaries' bank accounts.