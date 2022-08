Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి ఉమ్మ‌డి అనంత‌పురం జిల్లాలోని హిందూపురం నియోజ‌క‌వ‌ర్గం ఆ పార్టీకి కంచుకోటలా మారిపోయింది. 1983 త‌ర్వాత ఇంత‌వ‌ర‌కు ఏ పార్టీ ఇక్క‌డ త‌న జెండాను రెప‌రెప‌లాడించలేక‌పోతోంది. 1985, 1989, 1994 లో జ‌రిగిన ఎన్నిక‌ల్లో పార్టీ వ్య‌వ‌స్థాప‌కులు, దివంగ‌త ముఖ్య‌మంత్రి ఎన్టీ రామారావు వరుసగా ఇక్క‌డి నుంచే పోటీచేసి విజ‌యం సాధించారు. ఆయ‌న మ‌ర‌ణం త‌ర్వాత 1996లో జ‌రిగిన ఉప ఎన్నిక‌ల్లో త‌న‌యుడు హ‌రికృష్ణ పోటీచేసి గెలుపొందారు.

English summary

Women and Child Welfare Minister Usha Sricharan representing Kalyana Durgam is going to be given the responsibility in the sense that the YCP, which is looking for a strong candidate against Balakrishna, will be successful if it is a female candidate.