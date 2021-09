చంద్రబాబు ఊహించినట్లే వైసీపీ ఎత్తులు- బీజేపీతో స్నేహానికి షార్ట్ కట్-సాక్ష్యాలివే

Andhra Pradesh

ఏపీలో వైసీపీ అధికారంలోకి పచ్చే నాటికి బీజేపీతో టీడీపీ సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయి ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో కేంద్రంలోని బీజేపీతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించి ఆ తర్వాత తెగదెంపులు చేసుకుని వారిపై ధర్మపోరాటం చేసిన చరిత్ర ఉన్న టీడీపీ.. మరోసారి కాషాయ పార్టీ అండ కోసం తపిస్తోంది. ఇందుకోసం టీడీపీ చేయని ప్రయత్నం లేదు. కానీ కాగల కార్యం గంధర్వులే తీర్చినట్లు వైసీపీ నేతలు టీడీపీకి ఆ సాయం చేసి పెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.

English summary

ruling ysrcp leaders comments against opposition tdp seems to be useful for them to move closer for ties with bjp.