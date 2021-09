చంద్రబాబు ఇలాకాలో ఫ్యాన్ హవా : పల్నాడు లో వైసీపీ ఏకపక్షంగా : జిల్లాల వారీగా ఫలితాల సరళి ఇలా..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఊహించిందే జరుగుతోంది. జెడ్పీటీసీ..ఎంపీటీసీ ఫలితాల్లో వైసీపీ ఏకపక్షంగా విజయాలు నమోదు చేస్తోంది. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ లను లెక్క పెట్టారు. ఎంపీటీసీ ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతోంది. కొన్ని చోట్ల జెడ్పీటీసీ తొలి రౌండ్ ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. ఇప్పటి వరకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు పలు నియోజకవర్గాల్లో జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ ఆధీక్యంలో ఉంది. జిల్లాల వారీగా ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాల సమాచారం.

English summary

YSRCP seemed to be get huge victory in ZPTC and MPTC results. YCP lead in All districts as per trends.