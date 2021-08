Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

తిరుపతి: కలియుగ వైకుంఠంలా అలరారుతోన్న పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి కొత్త పాలక మండలి ఏర్పడింది. నిన్నటిదాకా కొనసాగిన స్పెసిఫైడ్ అథారిటీ రద్దయింది. ఆ అథారిటీ స్థానంలో పాలక మండలి ఏర్పాటైంది. టీటీడీ బోర్డు ఛైర్మన్‌గా అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు వైవీ సుబ్బారెడ్డి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ ఉదయం 9:45 నిమిషాలకు తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో బాధ్యతలను స్వీకరించారు. టీటీడీ కార్యనిర్వహణాధికారి డాక్టర్ కేఎస్ జవహర్ రెడ్డి.. ఆయనతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు.

English summary

YV Subba Reddy on Wednesday took over as the Chairman of Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD) for the second time. He was sworn in as TTD Chairman at Srivari Temple.