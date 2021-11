విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ సడన్ గా ఊడిపడ్డాడు అందుకే.. వైసీపీ మంత్రి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణను వ్యతిరేకిస్తూ జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అక్టోబర్ 31వ తేదీన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికుల ఉద్యమానికి తన మద్దతు ప్రకటిస్తూ, ఏపీ సర్కార్ పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి చేతులు దులుపుకోవడం కాకుండా, అఖిలపక్షం ఏర్పాటు చేసి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకునేలా జగన్ సర్కార్ పనిచేయాలని జగన్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ కు వైసీపీ నేతలు చురకలంటించారు. ఇంతకాలం ఎక్కడున్నావ్ అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.

దొంగలు పడ్డ ఆర్నెల్లకు కుక్కలు మొరిగినట్టు ఇప్పుడు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమమా? పవన్ ను టార్గెట్ చేసిన వైసీపీ



English summary

Minister Seediri Appalaraju said there were also signs that the Center would take a uturn on the privatization of the Visakha steel plant, adding that it was ridiculous for Pawan Kalyan to support the fight at such a juncture.