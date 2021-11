దొంగలు పడ్డ ఆర్నెల్లకు కుక్కలు మొరిగినట్టు ఇప్పుడు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమమా? పవన్ ను టార్గెట్ చేసిన వైసీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు. విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ విక్రయం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన అంశమని కల్లబొల్లి కబుర్లు కథలు చెబితే నమ్మడానికి చెవిలో క్యాబేజీ పూలు పెట్టుకొని కూర్చో లేదంటూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లేఖల రాజకీయాలు చేయొద్దంటూ పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్ర స్థాయిలో జగన్ సర్కార్ పై ధ్వజమెత్తారు. దీంతో వైసీపీ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ ను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

YSRCP leaders countered Pawan Kalyan, over privatization of Visakhapatnam steel plant. Home Minister Sucharita said that nobody is ready to beleive janasena party, Gudivada Amarnath challenged Jagan to fight the Center if he dared.