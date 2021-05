పోలీసుల సంరక్షణలో ఆనందయ్య-మందు పంపిణీకి బ్రేక్-అప్పుడే బ్లాక్ దందా మొదలుపెట్టిన కేటుగాళ్లు

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

నెల్లూరు జిల్లా కృష్ణపట్నంకు చెందిన నాటు వైద్యుడు ఆనందయ్యను అరెస్టు చేసినట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆనందయ్యపై కుట్రలు జరుగుతున్నాయని... ఆయన్ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉందని వాట్సాప్,ఫేస్‌బుక్‌లలో మెసేజ్‌లు హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. అయితే ఆనందయ్యను అరెస్ట్ చేసినట్లుగా జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఎమ్మెల్యే కాకాని గోవర్దన్ రెడ్డి ఖండించారు. అవన్నీ వదంతులేనని... ఆయన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేయలేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు భద్రత కల్పించి పోలీసుల సంరక్షణలో ఉంచినట్లు తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో పుకార్లను నమ్మవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు.

English summary

YSRCP MLA Kakani Govardhan Reddy condemned the rumours of Krishnapatnam Anandayya arrest.He clarified that he is in police protection and not arrested. From yesterday there are somany messages circulating on social media that claims Anandayya had been arrested by police.