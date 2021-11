మగాళ్ళు ఎవరో.. మడతగాళ్ళు ఎవరో ప్రజలే నిర్ణయించారు; టీడీపీ, చంద్రబాబుపై కాసు మహేష్ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఎన్నికల పోరు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి కారణంగా మారుతుంది. ఈ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా ఉనికి చాటుకోవాలని ప్రతిపక్షాలు, ఎన్నికలు జరిగే అన్ని స్థానాలు క్లీన్ స్వీప్ చేయాలని అధికార పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ఫలితాలు వచ్చాయో గురజాల, దాచేపల్లి నగర నగర పంచాయతీలలో అలాంటి ఫలితాలే రానున్నాయని గురజాల ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

