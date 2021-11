అమరావతి రైతులను కలిసిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి; జగన్ కు షాక్ ఇచ్చారా?

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఏకైక రాజధానిగా అమరావతి కొనసాగాలని అమరావతి ప్రాంత రైతులు మహా పాదయాత్ర చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అమరావతి మాత్రమే రాజధానిగా కొనసాగాలని నెల్లూరు జిల్లాలో పాదయాత్ర చేస్తున్న రైతుల వద్దకు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి వెళ్లి తమ సంఘీభావం తెలపడం ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాలలో చర్చనీయాంశమైంది. జగన్ నిర్ణయాన్ని కోటంరెడ్డి వ్యతిరేకిస్తున్నారా లేకా మరేదైనానా అన్న చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

YSRCP MLA Kotamreddy Sridhar Reddy went to the Amaravati farmers . He said they should contact him if they have any need. In order for the YSRCP to oppose the movement from the outset, but ysrcp MLA went near capital farmers has now become interesting