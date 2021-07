అవును, చంద్రబాబుకు whatsapp చేశా, తప్పేంటి? -సీఎం జగన్ pegasus వాడట్లేదా? :ఎంపీ రఘురామ మరో బాంబు

Andhra Pradesh

రాజద్రోహం కేసులో అరెస్టయి, బెయిల్ పై ఉన్న నర్సాపురం వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ బెయిల్ రద్దు వ్యవహారానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని టీడీపీ చీఫ్ చంద్రబాబుతో పంచుకున్నట్లు అంగీకరించారు. ఎంపీపై రాజద్రోహం కేసులో సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్ లో ఏపీ ప్రభుత్వం చేసిన ఆరోపణలపై స్పందిస్తూ ఆయనీ విషయాన్ని చెప్పారు. అంతేకాదు, దేశాన్ని కుదిపేస్తోన్న పెగాసస్ నిఘా ఉదంతానికీ ఏపీ సీఎంకు లింకుపెడుతూ రఘురామ అనూహ్య ఆరోపణలు చేశారు. మంగళవారం ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఎంపీ ఏం చెప్పారో ఆయన మాటల్లోనే..

English summary

narasapuram ysrcp rebel mp raghu rama krishnam raju reacted on andhra pradesh govt allegations that he chating with tdp chief chandrababu on whatsapp. speaking to media on tuesday, raghu rama said there is nothing wrong to message chandrababu. the rebel also alleged that andhra pradesh cm ys jagan once used pegasus spyware.