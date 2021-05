Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఐడీ విభాగం సుమోటోగా నమోదు చేసిన దేశ ద్రోహం కేసులో అరెస్టయి, సుప్రీంకోర్టు నుంచి బెయిల్ పొందిన నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు మరో అనూహ్య చర్యకు దిగారు. కేసులు, అరెస్టు తర్వాత కూడా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తో సమరమే కొనసాగుతుందనే స్పష్టమైన సంకేతాలిస్తూ, వ్యవహారంలోకి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను కూడా లాగారు. అటు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాలకూ ఏపీ సర్కారుపై తీవ్రమైన ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈ మేరకు రఘురామ రాసిన మూడు వేర్వేరు లేఖలు సంచలనం రేపుతున్నాయి. వివరాలివి..

English summary

In an interesting turn, narasapuram ysrcp mp raghu rama krishnam raju writes letters to telangana chief minister, prime minister narendra modi and union home minister amit shah over ap govt and ap cm ys jagan. the rebel mp, who is on bail in sedition case filed by ap cid, alleged that telangana police hid not fallow rools at his arrest time and seeks action on cyberabad police. in letter to modi and shah, raghurama complaints on ap cm ys jagan. meanwhile supreme court to hear sedition case on tv5 and abn news on monday.