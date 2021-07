జగన్ బెయిల్ రద్దుకు సీబీఐ సిఫార్సు చేసింది: ఎంపీ రఘురామ క్లెయిమ్, సజ్జలపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

రాజ ద్రోహం కేసు తర్వాత కూడా సొంత పార్టీపై, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై విమర్శలు ఆరోపణలు కొనసాగిస్తోన్న నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు పని పట్టే దిశగా వైసీపీ మరో అడుగు వేసింది. రఘురామ కంపెనీల్లో ఆర్థిక అవకతవకలపై ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి, ప్రధాని మోదీకి లేఖలు రాసిన వైసీపీ తాజాగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ను కలిసి నేరుగా ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటనపై స్పందించిన రఘురామ.. సీఎం జగన్, ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి, ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డిలపై మళ్లీ ఎదురుదాడికి దిగారు. సీఎం జగన్ బెయిల్ రద్దు విచారణపైనా అసాధారణ వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంగళవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ ఏమన్నారో ఆయన మాట్లోనే..

భార్యతోనే అలా: ఏపీ సీఐడీ చీఫ్ సునీల్ కుమార్‌పై ఎంపీ రఘురామ సంచలన వ్యాఖ్యలు -సాయిరెడ్డికి తోడు దొంగ

English summary

narsapuram ysrcp mp raghuramakrishnam raju, who is also petetionor in ap cm jagan bail cancelation plea, made key remarks over cbi court hearing. speaking to media on tuesday, raghurama claims that cbi sends a letter to lowers in which the agency is asked to cancel jagan bail. raghurama also made alligation on ap govt advisor sajjala ramakrishna redy and ysrcp mp vijaya sai reddy.