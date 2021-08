మోదీపై జగన్ తిరుగుబాటు: రహస్యం ఇదేనన్న ఎంపీ రఘురామ -వైసీపీని చంపేస్తోన్న సీఎం అంటూ

Andhra Pradesh

''ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు కేంద్రంలోని బీజేపీ కుట్రలు చేస్తోంది..'' అంటూ వైసీపీ నేతలు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతుండటం, దానికి కౌంటర్ గా జగన్ బెయిల్ రద్దు అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తోన్న బీజేపీ నేతలు.. మీ గొయ్యి మీరే తీసుకున్నారని వైసీపీపై ఎదురుదాడి చేస్తున్నారు. ఎన్డీఏ మిత్రులు సైతం ఛీపొమ్మన్నా, బీజేపీకి, ప్రధాని మోదీకి అన్ని విధాలుగా మద్దతిస్తోన్న జగన్ ఒక్కసారిగా రివర్స్ స్ట్రాటజీని ఎత్తుకోవడం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఇదే అంశంపై వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు సైతం పదునైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శనివారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, మోదీపై జగన్ తిరుగుబాటుకు కారణాలివేనని చెప్పారు. ఎంపీ రఘురామ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే...

ఎంపీ రఘురామ అనర్హత: -15 రోజుల్లో 3సార్లు అమిత్ షాతో గుసగుస -జగన్ మద్యం ఆదాయానికీ రెబల్ ఎసరు

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju welcome news reports that centre is going to investigate andhra pradesh borrowings. speaking to media on saturday in delhi, the rebel mp slams andhra pradesh cm ys jagan and alleged that ysrcp govt is hiding truths. raghurama also said that ysrcp is now going against pm modi in borrowing issues.