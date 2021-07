జగన్ బెయిల్ రద్దు: సాయిరెడ్డికి దేహశుద్ధి -కొట్టింది ఎవరో తెలుసా? -ఇంకొద్ది గంటల్లోనే: ఎంపీ రఘురామ

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్‌పై నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు విమర్శల దాడిని మరింత తీవ్రతరం చేశారు. రెబల్ ఎంపీపై అనర్హత వేటు తప్పదని, ఆ వెంటనే విదేశాలకు పారిపోయేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని వైసీపీ పార్టమెంటరీ నేత విజయసాయిరెడ్డి ఆరోపించగా, పారిపోయేది తాను కాదని, సాయిరెడ్డే అని, ఎంపీకి దేహశుద్ది కూడా జరిగిందని రఘురామ అనూహ్య కౌంటరిచ్చారు. గురువారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ.. జగన్ బెయిల్ రద్దు విచారణ, పోలవరం ప్రాజెక్టు, టీడీపీ నేతలపై కేసులు, సాయిరెడ్డి ఆరోపణలపై స్పందించారు. ఎంపీ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే....

English summary

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju slams andra pradesh cm ys jagan and ysrcp mp vijaya sai reddy over disqualification issue and jagan bail cancelation case. speaking to media on thursday in delhi, the rebel mp alleges that sai reddy is preparing passport to fly after jagan bail cancel.