మాలోకం తాను సింహాన్నని, పులి బిడ్డనని బొబ్బలు.. అజ్ఞాని అశోక్ కు ఆ భయం ఉందా? సాయిరెడ్డి సెటైర్లు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీలో వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. టిడిపి వర్సెస్ వైసిపి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో మాన్సాస్ ట్రస్ట్ పై , అశోక్ గజపతిరాజు పై వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి నిత్యం విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో నారా లోకేష్ ను, చంద్రబాబును సైతం టార్గెట్ చేస్తూ సెటైర్లు వేస్తున్నారు. వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి మాన్సస్ ట్రస్ట్ వివాదాన్ని వదిలిపెట్టడం లేదు. నిత్యం సంచలన ట్వీట్ లు చేస్తున్నారు.

English summary

TDP vs YCP continues. In the wake of the latest developments, YCP MP Vijayasai Reddy is constantly criticizing the Mansas Trust and Ashok Gajapathiraju. At the same time, Nara Lokesh and Chandrababu are also being targeted. YCP MP Vijayasai Reddy is not leaving the Mansus Trust controversy. Are constantly making sensational tweets