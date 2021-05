జులై 23న దేవుడు ఏం రాసిపెట్టాడో? -జగన్, చంద్రబాబు ఆఖరిపోరు: సాయిరెడ్డి బాంబు -రఘురామ, డా.సుధాకర్

Andhra Pradesh

సంచలన రాజకీయాలకు కేరాఫ్ గా ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సరిగ్గా ఇంకో రెండు నెలలకు అసాధారణ దృశ్యాలు చోటుచేసుకోనున్నాయా? సొంత పార్టీ ఎంపీపైనే దేశద్రోహం ఆరోపణలపై జైలుకు పంపిన జగన్ సర్కారు.. అటు ప్రతిపక్ష నేతలనూ వదలకుండా ఎడాపెడా కేసులు పెడుతున్న క్రమంలో ఇక పెద్ద చేపను టార్గెట్ చేసిందా? అందుకు జులై 23న ముహుర్తం నిర్ణయించారా? జగన్-చంద్రబాబుల మధ్య ఆఖరిపోరాటానికి ఆ రోజు తెరలేవనుందా? అనే ప్రశ్నలకు పరోక్షంగా అవుననే హింట్ ఇస్తున్నారు వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాజ్యసభ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి. ఎంపీ రఘురామ ఉదంతం, డాక్టర్ సుధాకర్ మృతి తదితర అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ చంద్రబాబు టార్గెట్ గా సాయిరెడ్డి చేసిన కామెంట్లు ఏపీలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి..

ysrcp general secretary and rajya sabha mp vijayasai reddy made sensational remarks on tdp chief chandrababu amid raghurama row and doctor sudhakar death. sai reddy hints that on july 23rd something big is going to be happen in ap politics between cm jagan and chandrababu.