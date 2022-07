ఏపీపై కేంద్రం ఒక్కసారిగా - శ్రీలంక పరిస్థితులతో : వైసీపీ ఆగ్రహం - వాట్ నెక్స్ట్..!!

Andhra Pradesh

Sai Chaitanya

కేంద్రం తీరులో మార్పు కనిపిస్తోంది. ఒక్కసారిగా ఏపీకి సంబంధించిన అంశాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరును తప్పు బట్టే విధంగా వ్యవహరించింది. శ్రీలంక పరిస్థితుల పైన నిర్వహించిన అఖిలపక్ష సమావేశంలో ఏపీ తో సహా పది రాష్ట్రాల ఆర్దిక పరిస్థితులను కేంద్రం ప్రస్తావించటం..కలకలం రేపింది. ఏపీలో అధికార వైసీపీతో సహా.. టీఆర్ఎస్.. ఇతర రాష్ట్రాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసాయి. శ్రీలంక పరిస్థితుల పైన సమావేశం నిర్వహిస్తూ..రాష్ట్రాల పరిస్థితులను ప్రస్తావించటం పైన వైసీపీతో సహా ఇతర పార్టీలు ఆగ్రహించాయి. కేంద్రం చేసిన అప్పుల గురించి వివరించాలని డిమాండ్ చేసాయి. శ్రీలంకలో పరిస్థితులను వివరిస్తూ.. ఉచితాలు, అస్తవ్యస్త ఆర్థిక విధానాలతో శ్రీలంకలో వ్యవస్థ కుప్పకూలిందని కేంద్రం వివరించింది. అక్కడి పరిస్థితులను చూసి ఈ రాష్ట్రాలు అప్రమత్తం కావాలని హెచ్చరించింది.

YSRCP and other some regional parties object to talk on state finances at SriLanka criris meet. later Central given clarity on this issue.