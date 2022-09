రఘురామకృష్ణంరాజు తర్వాత నియోజకవర్గం??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో నరసాపురం నుంచి రెబెల్ ఎంపీగా కొన‌సాగుతున్న ర‌ఘురామ‌కృష్ణంరాజు రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో ఏ పార్టీ త‌ర‌ఫున పోటీచేయ‌బోతున్నార‌నే ఆస‌క్తి ప్రజల్లోనే కాకుండా పార్టీల్లో కూడా నెల‌కొంది. ర‌ఘురామ ఎంపీ అయిన కొన్నాళ్లు వైసీపీకి విధేయుడిగానే ఉన్నారు. తాను జ‌గ‌న్‌ను క‌ల‌వ‌కుండా కొంద‌రు అడ్డుపడుతున్నార‌ని ఆయన ఆరోపణలు చేశారు. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైన గ్యాప్ అంతకంతకూ పెరిగి తీవ్ర‌స్థాయికి మారింది. ఆ త‌ర్వాత రాష్ట్రంలో అనేక రాజ‌కీయ ప‌రిణామాలు సంభ‌వించాయి.

English summary

Raghuramakrishnan Raju, who continues to be a rebel MP from Narasapuram in the YSR Congress Party, is not only interested in the party but also in the parties as to which party he is going to contest for in the upcoming elections.