పిచ్చి మాటలెందుకు; బద్వేల్ ఉప ఎన్నికలో గెలుస్తామనే దమ్ముందా? పవన్ కళ్యాణ్ కు శ్రీకాంత్ రెడ్డి సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన ఆయన బద్వేలు ఎన్నికల్లో గెలుస్తామని చెప్పే దమ్ము పవన్ కి ఉందా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ పార్టీని ఎలా నడిపించాలో కూడా చేతకాని పవన్ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు ఏపీ చీఫ్ విప్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి.

English summary

AP Chief Whip Srikanth Reddy objected that Pawan Kalyan was talking nonsense and questioned whether Pawan had the guts to say that Badvel would win the elections.