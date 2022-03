Bengaluru riots: బెంగళూరు అల్లర్లు, సుప్రీం కోర్టులో ఎదురు దెబ్బ, జైల్లో నిందితుల చెక్క భజన !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: ఐటీ హబ్ బెంగళూరు నగరంలోని డీజేహళ్ళి, కేజీహళ్ళిలో రణరంగం జరగడానికి, ఆ అల్లర్లు ఇతర ప్రాంతాలకు వ్యాపించడానికి కారణం అయిన నిందితులకు సుప్రీం కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. బెయిల్ కోసం సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించిన నిందితులకు జామీను మంజూరు చెయ్యడానికి సుప్రీం కోర్టు నిరాకరించింది. డీజే హళ్ళి, కేజీ హళ్లిలో గొడవలు జరగడానికి, ఆ గొడవలు వ్యాపించడానికి కారణం అయిన ఆరు మంది నిందితులను ఇప్పటికే బెంగళూరు పోలీసులు అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టారు. ఈ కేసును ఎన్ఐఏ అధికారులు విచారణ చేశారు. తమకు బెయిల్ మంజూరు చెయ్యాలని నిందితులు కింది కోర్టును, తరువాత కర్ణాటక హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. నిందితులకు బెయిల్ మంజూరు చెయ్యడానికి కింది కోర్టుతో పాటు కర్ణాటక హైకోర్టు నిరాకరించింది. కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ నిందితులు సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించారు. కర్ణాటక హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను తాము సమర్థిస్తున్నామని, మేము బెయిల్ మంజూరు చెయ్యలేమని సుప్రీం కోర్టు చెప్పడంతో జైల్లో ఉన్న నిందితులు ప్రస్తుతం జైలు నుంచి బయటకు రావడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది.

English summary

Bengaluru riots: The six accused in the 2020 riots in Bengaluru's DJ Halli and KG Halli have not yet been granted bail and are not yet released. After the Sessions Court and the High Court, the Supreme Court has rejected the bail application of the six accused.