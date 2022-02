Hijab Row: స్కూల్స్ దగ్గర 144 సెక్షన్, బుర్కాల వివాదం, కాలేజ్ విషయంలో ఆ రోజు డిసైడ్ చేస్తాం!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ఉడిపి: హిజాబ్ వివాదంతో కర్ణాటకలో విద్యాసంస్థలు ఇన్ని రోజులు మూతపడ్డాయి. కొంతకాలంగా కరోనా వైరస్ మహమ్మారి దెబ్బతో ఆన్ లైన్ క్లాసులకే పరిమితం అయిన విద్యార్థులు ఇటీవలే విద్యాసంస్థల ముఖం చూశారు. అయితే హిజాబ్, కాషాయం కండువాల వివాదం దెబ్బతో ఇటీవల మరోసారి విద్యాసంస్థలు మూతపడ్డాయి. హిజాబ్, కాషాయం కండువాల వివాదం పిటిషన్ల విచారణ కర్ణాటక హైకోర్టులో పెండింగ్ లో ఉండటంతో ఫిబ్రవరి 16వ తేదీ వరకు కాలేజ్ లు మూసివేయాలని కర్ణాటకలోని బసవరాజ్ బోమ్మయ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

అయితే 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు పాఠశాలలకు వెళ్లడానికి ప్రభుత్వం అవకాశం ఇచ్చింది. ఫిబ్రవరి 14వ తేదీన కర్ణాటకలో హైస్కూల్ వరకు చదివే విద్యార్థులు విద్యాసంస్థల్లో అడుగు పెట్టారు. హిజాబ్ వివాదానికి కేంద్ర బింధువు అయిన ఉడిపితో సహ కర్ణాటకలోని అన్ని విద్యాసంస్థల దగ్గర ఫిబ్రవరి 14వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ అర్దరాత్రి వరకు 144 సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందని, నియమాలు ఉల్లంఘించిన వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసు అధికారులు హెచ్చరించారు.

Marriage: పెళ్లి రిసెప్షన్ లో కుప్పకూలిన పెళ్లి కూతురు. బ్రెయిన్ డెడ్,పెళ్లి కూతురి అవయవాలు దానం!

English summary

Hijab Row: Udipi has imposed Section 144, which bars the assembly of four or more persons, near all high schools for six days as the state reopens educational institutions amidst a row over students wearing hijab, a headscarf worn by Muslim girls.