IT Hub: భార్యను చంపేసి విమానంలో రౌండ్స్, ఎన్ని సిటీలు తిరుగుతావురా ?, టెక్కీ తిక్క కుదిరింది, ఢమాల్!

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/కోల్ కత్తా: ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వచ్చిన వ్యక్తి అమ్మాయి పరిచయం కావడం, అమ్మాయిని ప్రేమించడం, అమ్మాయిని వలలో వేసుకోవడం అంతా చకచకా సాగిపోయింది, అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించి లవ్ మ్యారేజ్ కూడా చేసుకున్నాడు. లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న యువతి గర్బవతి అయ్యింది. భార్యకు అక్రమ సంబంధం ఉందనే అనుమానంతో భర్త రగిలిపోయాడు.

భార్యకు ప్రియుడు ఉందని రగిలిపోయిన భర్త గర్బవతి అయిన భార్యను చంపేసి విమానంలో తప్పించుకున్నాడు. పోలీసుల తప్పుదోవ పట్టించడానికి విమానంలో అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్లాడు. అయితే అక్కడే అసలు స్కెచ్ రివర్స్ అయ్యింది.

English summary

IT Hub: What happens in the climax to the husband who kills his wife and shoots rounds in the plane, the whole sketch reverses