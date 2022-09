News

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ మన్మథుడు అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో.. బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 6 రెండో వారంలో అడుగు పెట్టింది. కంటెస్టెంట్స్ మధ్య బిగ్‌బాస్ పెట్టే గేమ్స్ ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి. తొలివారం హౌస్ కేప్టెన్‌గా బాలాదిత్య సెలెక్ట్ అయ్యాడు. స్టార్ ఆఫ్ ది వీక్ టైటిల్‌ను కూడా ఎగరేసుకెళ్లాడు. ప్రస్తుతం అతని హవా బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో కనిపిస్తోంది. తోటి కంటెస్టెంట్స్ అందరినీ డామినేట్ చేస్తోన్నాడు బాలాదిత్య.

English summary

On the show airing on September 12th, the Bigg Boss 6 Telugu house hosted the second-week nomination process. Only one nominee per person was requested of the 21 candidates this week.