girlfriend: మత్తుమందు ఇచ్చి మజా చేశాడు, వీడియోలతో బ్లాక్ మెయిల్, దుబాయ్ జంప్, క్లైమాక్స్ లో!

ప్రేమికులు పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశారు. కాలేజ్ చదువు పూర్తి అయిన తరువాత అమ్మాయి సైలెంట్ గా ఇంట్లో ఉండిపోయి ప్రియుడికి హ్యాండ్ ఇచ్చింది. తరువాత ప్రియుడు ప్రియురాలితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో తీసిన సీక్రేట్ వీడియోలు బయటకు

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/కన్యాకుమారి/తిరువనంతపురం: కాలేజ్ లో చదువుతున్న సమయంలో యువతి, యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. రానురాను కాలేజ్ అమ్మాయి, అబ్బాయికి చనువు ఏర్పడింది. కాలేజ్ ప్రియురాలితో షికార్లు తిరుగుతున్న యువకుడు ఆమెను శరీరకంగా లొంగదీసుకున్నాడు. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులో నివాసం ఉండటంతో ప్రేమికులు పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశారు.

కాలేజ్ చదువు పూర్తి అయిన తరువాత అమ్మాయి సైలెంట్ గా ఇంట్లో ఉండిపోయింది, అప్పటికే ప్రియురాలి నగ్న వీడియోలు ప్రియుడి చేతిలో ఉన్నాయి. తరువాత ప్రియుడు కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత ప్రియురాలితో ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో తీసిన సీక్రేట్ వీడియోలు బయటకు తీశాడు. ప్రియురాలు కేసు పెట్టింది. ప్రియుడు దుబాయ్ జంప్ అయ్యాడు.

Car: కారు సన్ రూఫ్ లో జంట రొమాన్స్, చల్లగాలిలో 'పిల్ల'గాలికి ప్రియుడు, సైరా మామా అంటూ లేడీ?

English summary

A boyfriend who drugged his girlfriend in a cool drink, raped her, took videos and blackmailed her. Arrested at the airport on arrival from Dubai.