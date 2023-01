girlfriend: సీక్రేట్ గా పెళ్లి, కొండ మీద రొమాన్స్, పోలీసు అధికారి కొడుకు ఏం చేశాడంటే, ఇంట్లోనే కిల్లర్!

ప్రేమించుకున్న యువతి, యువకుడు పెళ్లికి ముందే శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారు. ప్రియురాలి ఒత్తిడితో ఆమెను ప్రియుడు సీక్రేట్ గా గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వివాహం జరిగిన తరువాత ప్రేమికులు ఎవరి ఇళ్లల్లో వాళ్లు ఉన్నారు.

చెన్నై/వేలూరు/చిత్తూరు: యువతి, యువకుడికి ఫేస్ బుక్ లో పరిచయం అయ్యింది. రానురాను ఇద్దరూ ఫోన్ నెంబర్లు మార్చుకుని మాట్లాడుకున్నారు, తరువాత ఇద్దరూ నేరుగా కలుసుకున్నారు. కొంతకాలం తరువాత ప్రేమించుకున్న యువతి, యువకుడు పెళ్లికి ముందే శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నారు.

ప్రియురాలి ఒత్తిడితో ఆమెను ప్రియుడు సీక్రేట్ గా గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వివాహం జరిగిన తరువాత ప్రేమికులు ఎవరి ఇళ్లల్లో వాళ్లు ఉన్నారు. కొన్ని నెలల తరువాత ప్రియురాలు కొండ మీద హత్యకు గురైయ్యింది.

English summary

A boyfriend who married his girlfriend secretly and enjoyed it. Called to the hill and killed, the killer was the son of a police officer