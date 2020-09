2003లో యూఎస్ విదేశాంగ శాఖలో చేరడానికి ముందు కూడా జుడిత్ రేవిన్.. ఆసియా, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా దేశాల్లో జర్నలిస్టుగా, ట్రాన్స్ లేటర్ గా సుదీర్ఘకాలం పనిచేశారు. అమెరికా సహా ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్ లోని పలు యూనివర్సిటీల్లో ఆమె చదువుకున్నారు. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి రోమన్ భాషలపై మాస్టర్స్ పూర్తి చేశారు. స్పానిష్, ఫ్రెంచ్ భాషల్లోనూ అనర్గళంగా మాట్లాడుతారు. జర్నలిస్టుగా, దౌత్య అధికారిణిగా తనకున్న అనుభవంతో జుడిత్ రేవిన్ రెండు పుస్తకాలకు సహచరయితగా వ్యవహరించారు. ఆమె రాసిన ''Beyond Our Degrees of Separation: Washington Monsoons and Islamabad Blues (2017)'', ''Ballet in the Cane Fields: Vignettes from a Dominican Wanderlogue (2014)'' పుస్తకాలు ఆమెకు మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి.

English summary

Ms. Judith Ravin has assumed the post of Consul General of the United States of America in Chennai as of September 6, 2020. “It is my great privilege to represent the United States in South India, especially at this historically difficult time of the COVID-19 pandemic,” said Consul General Ravin.