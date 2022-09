Lady Finger Benefits: బెండకాయ తింటున్నారా.. అయితే మీ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది కొలెస్ట్రాల్ తో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారు కూరగాయలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా బెండకాయ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ అదుపులో ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్లు, మినరల్స్, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. బెండకాయలో ఉండే పేక్టిన్ కారణంగా చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Experts say that eating okra is very good for health. Eating okra not only lowers cholesterol but also reduces the risk of cancer.