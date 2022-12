Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చాలా మంది ఇటీవల కాలంలో డాన్స్ చేస్తూ, ట్రెడ్ మిల్ పై వాకింగ్ చేస్తూ, ఏవైనా శారీరక వ్యాయామాన్ని చేస్తూ సడెన్ గా కుప్పకూలి పోతున్నారు. గుండెపోటుకు గురవుతున్నారు. అసలు ఎందుకు వారు గుండెపోటుకు గురవుతున్నారు. డాన్స్ చేస్తే గుండె పోటు వస్తుందా? కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ హంగామా కొనసాగనున్న వేళ డాన్స్ చేసే వారు గుండెకు సంబంధించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

English summary

Dancing in the New Year Josh? Then take care of your heart.Doctors say that if you dance all at once without actually moving your body, there is a risk of heart attack.