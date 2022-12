health tips: పరగడుపున నీళ్ళు తాగితే.. బీపీ, డయాబెటిస్ కంట్రోల్; బోలెడు హెల్త్ బెనిఫిట్స్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకునే వారు ఉదయం లేచిన వెంటనే చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పని పరగడుపునే నీళ్లను తాగడం. పరగడుపున నీళ్లు తాగడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలకు నివారణిగా, మన శరీరానికి ఉత్తేజాన్నిచ్చే మెడిసిన్ గా పరగడుపున తాగే నీళ్లు ఉపయోగపడతాయని చెబుతున్నారు. పరగడుపున మంచి నీరు తాగడం వల్ల అసాధారణమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని వైద్య శాస్త్రం కూడా ధ్రువీకరించింది.

English summary

Doctors say that drinking water early in the morning with empty stomach can control BP and diabetes and has many health benefits.