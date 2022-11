చలికాలంలో చర్మం పొడిబారటం, పెదవులు, పాదాలు పగుళ్ళు వేధిస్తున్నాయా? అయితే ఈ చిట్కాలు పాటించండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు మన చర్మం విపరీతంగా పాడైపోతుంది. విపరీతమైన చలి దెబ్బకు చర్మం తన సున్నితత్వాన్ని కోల్పోయి రఫ్ గా తయారవుతుంది. పొడిబారిపోయినట్లు మారుతుంది. ఒక్కోసారి మనల్ని మనం చూసుకోడానికి అసహ్యంగా అనిపిస్తుంది. చలికాలం చర్మ సంరక్షణపై దృష్టి సారించకపోతే కచ్చితంగా అందవిహీనంగా తయారవుతాము. అందుకే చలికాలం చర్మ రక్షణ కోసం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? పాదాల పగుళ్ళు? పెదవుల పగుళ్లు నివారించడం ఎలా? వంటి అనేక విషయాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

English summary

For Dry winter skin, dry lips and feet in this winter season it is better to apply coconut oil, moisturizers, butter. Moreover, it is good to take the water and nutrition required to the body.