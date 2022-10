health tips: అతిగా తింటున్నారా? డేంజర్ లో ఆరోగ్యం; వైద్యులు ఏం చెప్తున్నారంటే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మనం జీవించాలంటే ఆహారం తీసుకోవడం అవసరమే. అయితే మితాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతుంది , లిమిట్ లేకుండా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అనారోగ్యాలకు కారణమవుతుంది. శరీరాన్ని రోగాల పుట్టగా మారుస్తుంది. మన శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా భోజనం చేయడం వల్ల విపరీతంగా బరువు పెరుగుతారు. బరువు పెరగడం వల్ల శరీరంలో అనేక అవయవాలపైన స్వల్ప, దీర్ఘకాలిక ప్రభావం ఏర్పడుతుంది.

English summary

Eating too much? But doctors warn that health will be in danger and many diseases will come. Advice is given on the precautions to be taken while eating food.