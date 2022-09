health tips: హైబీపీ తో బాధపడుతున్నారా? జీవనశైలి మార్చుకుని, ఈ చిట్కాలు పాటించి చూడండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

అధిక రక్తపోటు.. హై బీపీ, హై బ్లడ్ ప్రెజర్ ఇప్పుడు దేశానికి ఉన్న అతి పెద్ద ఆరోగ్య సమస్య . ఎప్పుడూ రక్తపోటును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు మన జీవన శైలి, మనం తీసుకునే ఆహారం, విపరీతమైన పని ఒత్తిడి మనలను బీపీ బాధితులుగా మారుస్తుంది. అధిక రక్తపోటు ఎటువంటి హెచ్చరిక సంకేతాలను చూపకుండా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుంది.

Suffering from high BP? Try to change your lifestyle, exercise, reduce salt in your diet, consume more potassium, and reduce stress along with proper eating habits. BP is well controlled.